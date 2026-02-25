Haberler

Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar'dan TTSO'ya ziyaret

Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar'dan TTSO'ya ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar, 37. Vergi Haftası kapsamında TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti ve vergi bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar, 37. Vergi Haftası kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'ye ziyarette bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yaşar ziyarette, verginin toplumdaki önemi ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Alışverişlerde fatura alımının önemine değinen Yaşar, "Bu anlamda herkese görev düşüyor. Alışverişimiz düşük de olsa mutlaka nakit alımlarda fiş, fatura istemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çelebi de toplumda vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi

TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi