Haberler

Venezuela'nın Hava Sahası Ticari Uçuşlara Yeniden Açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela, ticari hava sahasını yeniden uçuşlara açacağını duyurdu. Açıklama, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından geldi. American Havayolları da seferlerine yeniden başlamayı planlıyor.

KARAKAS, 30 Ocak (Xinhua) -- Venezuela, ülkenin ticari hava sahasını yeniden uçuşlara açacağını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanlığı Ofisi'nden perşembe günü yapılan açıklamada ülkenin hava sahasının, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından yeniden açılacağı belirtildi.

American Havayolları da aynı gün yaptığı açıklamayla ABD hükümetinden onay alınması ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Venezuela seferlerine yeniden başlamayı planladığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı