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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e çıkarken, 12 binden fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 15 bin kişi evsiz kaldı. Fiziksel hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

NEW Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e çıktığı bildirildi.

Ülkenin Enformasyon Bakanlığınca yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 2 bin 645'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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