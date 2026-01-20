Albüm: Venezuela Bilimsel Araştırma Enstitüsü ABD'nin 3 Ocak'taki Saldırısında Ağır Hasar Aldı

MİRANDA, 20 Ocak (Xinhua) -- Venezuela'nın bilimsel araştırma ve yetenek geliştirme alanındaki en önemli merkezi olan Venezuela Bilimsel Araştırma Enstitüsü, ABD'nin ülkeye yönelik saldırısı sırasında ağır hasar gördü. 3 Ocak sabahı erken saatlerde yapılan saldırı, enstitü binalarına ve hassas bilimsel ekipmanlara büyük zarar verdi.