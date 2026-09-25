Veliköy OSB'nin TEM bağlantı gişesi için Vali Soytürk başkanlığında toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) TEM (O-3) otoyoluna bağlantısını sağlayacak gişenin yapım süreciyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Veliköy Osb'de düzenlenen toplantıya, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok, Çerkezköy Kaymakamı ve Veliköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Günlü ile Velimeşe OSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Veliköy OSB'nin TEM (O-3) otoyoluna bağlantısını sağlayacak gişenin yapım süreci ele alındı.

Daha önce projeleri onaylanan gişenin yapımı için OSB ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Gişe projesinin Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınması için gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA