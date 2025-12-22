Ted Ankara Kolejliler Yüzme Takımı Trabzon'da Üç Altın Üç Gümüş Bir Bronz Madalya Kazandı

(TRABZON) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon'da Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak anısına düzenlenen yüzme yarışlarında, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü üç altın, üç gümüş, bir bronz madalya kazandı. TED'li yüzücü Rüzgar Armin Atik, 200 metre sırtüstünde şampiyon olurken, 50 ve 100 metre sırtüstü yarışlarda ikinci sırayı aldı.

Vedia Nil Apak anısına Trabzon'da düzenlenen yüzme yarışları Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. 4 gün süren "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" yarışlarına 52 ilden toplam 236 kulüp ve bin 178 sporcu katıldı.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Mert Konukbay, Pamir Çağan Öztürk, Rüzgar Armin Atik ve Yaman Karacaören'den oluşan erkekler 4x50 metre ve 4x100 metre serbest bayrak takımı Türkiye 1'incisi oldu.

TED'li yüzücü Rüzgar Armin Atik, 200 metre sırtüstü yarışında Türkiye şampiyonu olurken; 100 metre ve 50 metre sırtüstü yarışlarda Türkiye 2'nsi oldu.

Bir diğer TED'li yüzücü Yaman Karacaören, 100 metre serbest yarışında Türkiye 2'ncisi, 50 metre serbest yarışında Türkiye 3'üncüsü oldu.