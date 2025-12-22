Haberler

Ted Ankara Kolejliler Yüzme Takımı Trabzon'da Üç Altın Üç Gümüş Bir Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da düzenlenen Vedia Nil Apak Anısına Yüzme Yarışlarında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, toplamda üç altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Rüzgar Armin Atik, 200 metre sırtüstü yarışında Türkiye şampiyonu oldu.

(TRABZON) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon'da Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak anısına düzenlenen yüzme yarışlarında, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü üç altın, üç gümüş, bir bronz madalya kazandı. TED'li yüzücü Rüzgar Armin Atik, 200 metre sırtüstünde şampiyon olurken, 50 ve 100 metre sırtüstü yarışlarda ikinci sırayı aldı.

Vedia Nil Apak anısına Trabzon'da düzenlenen yüzme yarışları Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. 4 gün süren "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" yarışlarına 52 ilden toplam 236 kulüp ve bin 178 sporcu katıldı.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Mert Konukbay, Pamir Çağan Öztürk, Rüzgar Armin Atik ve Yaman Karacaören'den oluşan erkekler 4x50 metre ve 4x100 metre serbest bayrak takımı Türkiye 1'incisi oldu.

TED'li yüzücü Rüzgar Armin Atik, 200 metre sırtüstü yarışında Türkiye şampiyonu olurken; 100 metre ve 50 metre sırtüstü yarışlarda Türkiye 2'nsi oldu.

Bir diğer TED'li yüzücü Yaman Karacaören, 100 metre serbest yarışında Türkiye 2'ncisi, 50 metre serbest yarışında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
title