VEDAŞ Teknik Ekibi Rüzgar Enerji Santrali'ni Ziyaret Etti

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğünde görevli teknik personel, Örenlik Rüzgar Enerji Santrali'ni (RES) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, teknik personel, ziyarette rüzgar enerjisinin elektrik üretimine dönüştürülme sürecini yerinde incelendi.

Santral yöneticisi Asım Kazancı, üretim süreçleri ve teknik altyapıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, teknik gezilerin personelin bilgi ve deneyimini artırdığını belirtti.

Dağıtımını üstlendikleri elektriğin üretim süreçlerini yerinde incelemek, ekiplerin teknik bilgi ve deneyimlerine katkı sağlamak amacıyla bu gezileri düzenlediklerini anlatan Coşar, "Sürdürülebilir bir çevre açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu bu ziyarette bir kez daha gördük. Bizi ağırlayan ve personelimizin sorularına kapsamlı yanıtlar veren santral yöneticilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.