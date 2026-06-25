Bakan Yardımcısı Varank, Türkiye'nin iklim çözümlerini geliştirmede önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye'nin eğitim altyapısı, genç nüfusu ve bilim insanı sayısıyla iklim çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen "Eğitim, Beceriler ve Döngüsel Ekonomi: Eylem Odaklı Çok Paydaşlı Diyalog" toplantısının açılış konuşmasını yaptı.

Her çağın kendine özgü toplumsal yapısı, eğitim sistemi ve ekonomik modeli ile bunlara göre şekillenen becerileri olduğunu kaydeden Varank, "Yeni çağın ekonomik modelinin döngüsel ekonomik model olduğu gerçeği de yadsınamaz. Dijitalleşme süreci, pandemiyle birlikte tüm dünyada ivme kazandı. İklim değişikliği, yeşil dönüşümü zorunlu kılmaya başladı." dedi.

Eğitim sistemleri ve becerilerin bu dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillendiğine işaret eden Varank, toplumların ve ekonomilerin nasıl dönüşeceğinin büyük bir soru olduğunun altını çizdi.

Varank, Türkiye başkanlığında düzenlenecek COP31'in bir "Uygulama COP'u" olduğunu ifade ederek, "Bu çalışmaları yaparken eylem gündemimizde de bu anlayışı ana merkeze koyduk. Elektrifikasyondan sıfır atığa, dirençli kentlerden gıda güvenliğine, gençlik ve eğitimden sağlık sistemine kadar ulaşan başlıkların ortak noktası iklim eylemini sahada hızlandırmak oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin eylem gündemini açıklarken uygulamayı hızlandıracak bazı somut küresel hedefleri de koymak istediklerini vurgulayan Varank, nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmanın, küresel atık artışını yüzde 50 azaltmanın, binalarda enerji tüketim yoğunluğunun yüzde 25 azaltılmasının ve küresel döngüsel malzeme kullanım oranının da en az yüzde 15 olmasının bunlar arasında bulunduğunu kaydetti.

"Gençleri kararların muhatabı olarak değil, çözümlerin ortağı olarak görmek istiyoruz"

Varank, üniversitelerin eğitim veren ve araştırma yapan kurumlar olarak iklim politikalarının şekillendiği ve bilim ile karar alma süreçleri arasında köprü kuran, uluslararası işbirliğini güçlendiren ortaklar olduğunu söyledi.

Bilim diplomasisinin güçlenmesi, araştırma ağlarının gelişmesi ve gençlerin uluslararası iklim süreçlerine katılması açısından da üniversitelerin COP31 sürecindeki yaklaşımda önemli role sahip olduğunu kaydeden Varank, "208 üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı, teknoparkları, girişim ekosistemi, 7 milyonu aşkın öğrencisi ve 200 bini aşkın bilim insanıyla Türkiye, iklim çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından güçlü bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Varank, Yükseköğretim Kurulu ile ilim diplomasisi süreci başlattıklarını ifade ederek, "Akademinin sürece aktif katılımı ile gençlerin sürece katkılarını birlikte değerlendireceğiz. COP31 sürecinde üniversite ve gençleri kararların muhatabı olarak değil, çözümlerin ortağı olarak görmek istiyoruz." dedi.

"Veriler gelişmiş ülkelerden gelirken dönüşüm orta gelirli ülkelerde yaşanıyor"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da konuşmasında Türkiye'nin COP31 eylem ajandasında döngüsel ekonomi, sıfır atık ve farkındalık yaratmak gibi hedefler bulunduğunu anlattı.

Cambridge Üniversitesinin Eğitim, Çevre ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Bhaskar Vira da bugünün hangi eğitime ve hangi becerilere ihtiyaç olduğuyla ilgili verilerin çoğunlukla gelişmiş ülkelerden geldiğini belirtti.

Ancak dönüşümün çoğunlukla orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşandığını vurgularken bu ülkelerde dinamiklerin farklı olduğunu, bu nedenle bir yerdeki verilerin başka yerde uygulanmasının doğru olmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından konuya ilişkin uzmanların katıldığı panel düzenlendi.

Cambridge Üniversitesinden Lucy Bruzzone'nin moderatörlüğünü yaptığı panelde İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı Baş Danışmanı Emily Shuckburgh, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Avustralyalı akademisyen Chell Lyons, Cambridge Üniversitesinden Khaled Soufani ve Christine Özden ile Systemiq şirketi yöneticisi Teresa Labonia çalışmaları hakkında bilgiler verdi.