Vanuatu-Australya Güvenlik Anlaşması Ertelendi

Vanuatu Başbakanı Jotham Napat, Avustralya ile imzalanacak yaklaşık 330 milyon dolar değerindeki güvenlik ve ticaret anlaşmasının, diğer ülkelerden alınacak finansmanı kısıtlayabileceği gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu.

Vanuatu Başbakanı Napat ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçen ay anlaşıldığı duyurulan ve Canberra yönetiminin Çin'in bölgedeki etkisine karşı nüfuzunu artırma çabalarından biri olarak görülen güvenlik ve ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da bir araya geldi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanması beklenen görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Napat, hükümet cephesinde özellikle anlaşmadaki belirli ifadelere ilişkin tartışmalar olduğuna işaret etti.

Bu ifadeler üzerinde daha fazla görüşülmesi gerektiğinin düşünüldüğünü aktaran Napat, anlaşmanın Vanuatu'nun altyapı için diğer ülkelerden finansman alma kabiliyetini sınırlayabileceğine dair endişeler olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Albanese ise Vanuatu'nun kararına saygı duyulduğunu belirterek, anlaşmanın yakında imzalanacağına dair güven duyduğunu kaydetti.

Uzmanlar, altyapı projeleri için Çin'den kredi ve yardım alan Vanuatu'nun, Pekin yönetimini dışlamadan Avustralya ile ilişkilerini geliştirme çabası olduğunu belirtiyor.

Avustralya ve Vanuatu arasında güvenlik ve ticaret anlaşması

Avustralya ve Vanuatu'dan üst düzey yetkililer, 14 Ağustos'ta uzun süren müzakereler sonucunda ortaya çıkan "Nakamal Anlaşması"nı görüşmek üzere Vanuatu'da bir araya gelmişti.

Yetkililer burada, eylülde imzalanması beklenen yaklaşık 330 milyon dolar değerindeki güvenlik ve ticaret anlaşması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında Avustralya'nın, iklim direnci, altyapı, güvenlik, iş gücü hareketliliği ve bütçe desteği de dahil çeşitli alanlara fon aktarması bekleniyordu. Anlaşma, Avustralya'nın Çin'in bölgedeki etkisine karşı nüfuzunu artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.