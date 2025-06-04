Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi İçin Coşkulu Kutlama

Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi İçin Coşkulu Kutlama
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Nesine 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor, düzenlenen kutlama programında taraftarlarıyla bir araya geldi. Futbolcular, üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarı selamladı ve Van Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluğu kutladı.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor'un, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddelerinde tur atarak taraftarı selamladı.

Daha sonra Van Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programa katılan futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Taraftarların marşlar söyleyip tezahüratta bulunduğu programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, taraftarın yağmur, çamur demeden takımını desteklediğini söyledi.

Futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Balcı, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar ve skorlar unutulur ama fair play ruhu asla unutulmaz. Taraftar, her zaman iyiye ve doğruya yönelik hareketlerini gösterdi. Elbette şampiyonluklar yaşanacak. Seyircimizin tavrıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vanspor'un 1. Lig'de büyük başarılara imza atacağına canıgönülden inanıyorum. Bir teşekkürü de Vanspor'un mücadele ettiği 2. ligdeki şehirlere ve takımlara etmek istiyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler olmazsa bunun bir anlamı yok."

Kulüp Başkanı Erol Temel ise "25 yıllık bir hasret yaşıyoruz. Şampiyonluk sizlerin sayesinde geldi. Taraftar olmazsa Vanspor olmaz. Bu takım sizlerle var. Sizlerle gurur duyuyorum. Bir hayalin peşinde gecemizi günümüze katarak yürüdük. Söz verdiğimiz gibi takımı 1. Lig'e çıkardık. Bu, sadece bir şampiyonluk değil yıllardır özlenen umudun yeniden filizlenişidir. Herkesin inancı, duası, desteğiyle yazılmış bir destandır." diye konuştu.

Futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla sona eren programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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