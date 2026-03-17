Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, iftar sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek, İranlı turistlerin katkısıyla düzenlenen alışveriş festivali ve bölgedeki ekonomik olumsuzluklar hakkında bilgiler verdi.

İftar sonrası konferans salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Takva, gündemi değerlendirdi.

Her yıl nevruz ve Ramazan Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler için düzenlenen alış veriş festivaline değinen Takva, önceki yıllarda festivalin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

İsrail ve ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları ile bölgede yaşanan çatışma ortamının sınır ticareti ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Takva, bu yıl savaş nedeniyle konser ve diğer etkinliklerin yapılmayacağını ifade etti.

Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini aktaran Takva, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
