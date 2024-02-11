Van'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yol açıldı, içme suyu arızası giderildi
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'ne ulaşan karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolun açılmasının ardından içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi. 10 saatlik çalışmanın ardından zarar gören şebeke onarıldı ve mezraya yeniden su verildi.
Van'ın Erciş ilçesinde ekipler, tipi nedeniyle kapanan mezra yolunu açarak içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Mahallesi'ne bağlı Tırmıklı mezrasının içme suyu hattı arızalandı.
Susuz kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Belediye karla mücadele ekibi, 10 saatlik çalışmanın ardından 12 kilometrelik yolu açtı.
Yolun açılmasıyla bölgeye ulaşan görevliler, zarar gören şebekeyi onarıp mezraya yeniden su verilmesini sağladı.