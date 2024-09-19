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Van'ın Başkale ilçesinde 202 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 202 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 202 cep telefonu bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 202 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldı.

Ekipler, tespit ettiği bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 202 cep telefonu ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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