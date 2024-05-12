Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında, erkekler ve kızlar kategorisinde 4 takım mücadele etti. Turnuvada birinci olan takımlara kupalar ve madalyalar verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bahçesaray Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, kızlar ve erkekler kategorisinde 4 takım mücadele etti.
Turnuvada erkekler kategorisinde Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu, kızlar kategorisinde de Atatürk Ortaokulu birinci oldu.
Turnuva birincilerine kupaları, dereceye girenlere de madalyaları verildi.