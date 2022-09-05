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Van haber: Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

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Van haber: Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

Van gündem haberi | Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 71 yıl hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı otomobil, motosiklet, 4 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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