Van Gölü'nde Deniz Otobüsü Seferleri Yeniden Başladı
Van'ın Edremit ilçesi ile Akdamar Adası arasında deniz otobüsü seferleri yeniden başlatıldı. Yerli ve yabancı turistler için konforlu bir yolculuk imkanı sağlanıyor.
Van'ın Edremit ilçesi ile Van Gölü'ndeki Akdamar Adası arasında deniz otobüsü seferlerine yeniden başlandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Edremit'ten Akdamar Adası'na yeniden sefer düzenliyor.
Kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de daha konforlu bir yolculuk imkanı sunulması hedefleniyor.
Hizmet verilecek olan deniz otobüslerinde BELVAN kart ve kredi kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel