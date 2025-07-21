Van'da Yaz Spor Okulları Kapsamında Judo Kursu Devam Ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, çocuklar ve gençler için yaz spor okulları kapsamında judo kursu düzenliyor. Uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan öğrenciler, dünya şampiyonu Işıl Sinem Aydın gibi sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün, yaz spor okulları kapsamında açtığı judo kursu devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlattığı yaz spor okulları sürüyor.
Bu kapsamda açılan judo kursunda antrenörler, bu alanda dünya şampiyonluğu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın gibi sporcuların yetişmesine öncülük ediyor.
İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki kapalı spor salonlarında haftanın 4 günü uzman antrenörler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini sporla değerlendirme imkanı buluyor.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel