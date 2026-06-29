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Van'da yaz spor okulları törenle açıldı

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Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı törenle yapıldı. İl Müdürü Mehmet Tosun, sporun gençlerin gelişimine katkısını vurguladı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

İpekyolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Spor gösterilerinin sergilendiği programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, sporun gençlerin sadece fiziksel gelişimine değil, aynı zamanda özgüven kazanmalarına, disiplinli bireyler olarak yetişmelerine, paylaşmayı ve takım ruhunu öğrenmelerine de katkı sağladığını söyledi.

Yaz Spor Okulları'nı geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak gördüklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Yaz boyunca farklı branşlarda eğitim alacak gençlerimiz hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacaktır. Belki de bugün burada sporla tanışan evlatlarımız, yarın ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edecek sporcular olacaktır. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak gençlerimizi sporun birleştirici gücüyle buluşturmaya, onları sağlıklı, başarılı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Programa Vali Yardımcısı Musa Göktaş, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
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