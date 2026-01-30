Haberler

Van'da ramazan ayı öncesi kasap, fırın ve marketler denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde Van'da kasap, fırın ve marketlerde denetimler gerçekleştirerek fiyatları ve ürünlerin uygunluğunu kontrol etti.

Van'da yaklaşan ramazan ayı öncesinde kasap, fırın ve marketler denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanın yaklaşması dolayısıyla kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ekipler reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Market işletmecisi Ferhat Atacan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin marketlerde denetim yaptığını belirten Atacan, "Bu tür denetimler hem tüketici hem de marketlerin otokontrol sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli. Son kullanma tarihi geçen ürünler konusunda işletmecilerimizin daha hassas davranması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı