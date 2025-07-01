Van'da Marketlere Denetim: Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda Gıda kontrol ekipleri, marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatları ve gramajları ile yerli üretim logolarını kontrol etti.

Denetimlerde bazı iş yerlerinin ürünlerin son tüketim tarihlerinin kasıtlı olarak silindiği, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satışa sunulduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandı.