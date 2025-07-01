Van'da Marketlere Denetim: Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

Van'da Marketlere Denetim: Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki marketlerde çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin silindiği ve tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı belirlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda Gıda kontrol ekipleri, marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatları ve gramajları ile yerli üretim logolarını kontrol etti.

Denetimlerde bazı iş yerlerinin ürünlerin son tüketim tarihlerinin kasıtlı olarak silindiği, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satışa sunulduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.