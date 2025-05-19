Van'da Kapalı Semt Pazarı Hizmete Açıldı

Van'da Kapalı Semt Pazarı Hizmete Açıldı
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kapalı semt pazarı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Van Valisi Ozan Balcı, pazarların vatandaşlar ve esnaf için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesince Tuşba ilçesinde yapılan kapalı semt pazarı törenle hizmete açıldı.

Kalecik TOKİ bölgesinde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarının açılışında konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'a güzel bir hizmetin açılışını yaptıklarını söyledi.

Semt pazarlarından 4 tane daha yaptıklarını belirten Balcı, "Onları da en kısa zamanda hizmete açacağız. Bu pazarlar artık vatandaşlarımızı ve esnafımızı yazın sıcaktan kışın da soğuktan koruyacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, daire başkanları, kurum amirleri ve çocuklarla pazarın açılış kurdelesini kesti.

Balcı ve beraberindekiler daha sonra semt pazarını gezerek esnafla bir araya geldi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

3 bin 950 metrekarelik semt pazarında satış stantları, bebek emzirme odası, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları gibi donatılar yer alıyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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