Van'da Kaçak Avlanmaya Geçit Yok: 2 Ton İinci Kefali Ele Ge geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kasımbağı Mahallesi yakınlarında yapılan denetimlerde, kamyonette 20 çuval içerisinde 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 75 bin 40 lira ceza uygulandı.