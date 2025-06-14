Van'da Kaçak Avlanmaya Geçit Yok: 2 Ton İinci Kefali Ele Ge geçirildi

Van'da Kaçak Avlanmaya Geçit Yok: 2 Ton İinci Kefali Ele Ge geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan denetimlerde, göç dönemindeki inci kefallerinin kaçak avlanmasına karşı 2 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak avcıya 75 bin 40 lira ceza kesildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kasımbağı Mahallesi yakınlarında yapılan denetimlerde, kamyonette 20 çuval içerisinde 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 75 bin 40 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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