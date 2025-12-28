Haberler

Van'da gümrük kaçağı sigara, alkollü içki ve gıda ürünleri ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyeti sonucu, 1090 paket gümrük kaçağı sigara, 15 litre bandrolsüz alkollü içki ve 225 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 1090 paket sigara,15? litre bandrolsüz alkollü içki, 225 ?kilogram gıda ürünleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşab Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı 1090 sigara,15? litre bandrolsüz alkollü içki, 225 ?kilogram gıda ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı