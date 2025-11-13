Van'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Çay Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 590 paket sigara ve 16 kilogram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 590 paket sigara ve 15 kilogram çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.T. ve M.B. hakkında adli işlem yapıldı.