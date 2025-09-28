Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Sürücüye 18 bin 534 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tımar Mahallesi yakınında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde bir araçta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Aracı trafikten men edilen sürücüye, 18 bin 534 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
