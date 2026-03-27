Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolünde 116 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 116 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç