Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçildi
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolünde 116 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekipler, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 116 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam