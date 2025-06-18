Van'da Gençlik ve Spor Festivali Bisiklet Turu Düzenlendi

Van'da Gençlik ve Spor Festivali Bisiklet Turu Düzenlendi
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Van'da gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Festivali bisiklet turuna 250 kişi katıldı. Etkinlikte bisikletseverler, 'Sağlık için pedal çeviriyoruz' sloganıyla bisiklet sürdü ve spora dikkat çekildi.

Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle Gençlik ve Spor Festivali Bisiklet Turu etkinliği yapıldı.

İpekyolu ilçesindeki Eski Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda bir araya gelen bisikletseverler, "Sağlık için pedal çeviriyoruz" sloganıyla Van Kalesi'nin önüne kadar bisiklet sürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, basın mensuplarına, etkinliğe farklı meslek gruplarından ve bisiklet topluluklarından 250 kişinin katıldığını söyledi.

Amaçlarının topluma, gençler ile çocuklara sporu sevdirmek ve sporun sağlıklı yanını anlatmak olduğunu belirten Özdemir, "Bu kapsamda farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet etkinliği düzenledik. Etkinliğimize ailelerin katılması bizi ayrıca mutlu etti. Bakanlığımızın yaptığı faaliyetlerle hareketliliği ön plana çıkarıyoruz. İnsanlarımızın sporla kalmalarını ve sağlıklı olmalarını hedefliyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ederim." diye konuştu.

Eşi ve çocuğuyla etkinliğe katılan Evin Sevinç ise "Ailece bisiklet branşıyla ilgileniyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılım sağladık. Kızım ve eşimle birlikte bisiklet sürmekten keyif alıyorum. Ailece şehirdeki bütün bisiklet etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Bugün yoğun bir katılım var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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