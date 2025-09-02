Van'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Devam Ediyor

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" devam ediyor.

Van Devlet Tiyatrosu Salonu'ndaki ses yarışmasına 14 ilden katılan 68 yarışmacı, şarkılarını seslendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Organizasyonu Daire İsmail Çakıroğlu, gençlerin yeteneğini keşfetmek için toplandıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan gençlerin yeteneklerini sergileyeceğini belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kültür sanat yarışmalarımız 5 kategoriden oluşuyor. Bilgi, ses, şiir, tiyatro ve münazara yarışmaları düzenliyoruz. Kültür sanat toplumun hafızasını yansıtmaktadır. Gençlerimizin ufkunu yol açmakta en büyük köprülerden biri olduğunu söylüyoruz. Ses yarışmamızda gençlerimizin heyecanına, özgünlüğüne tanıklık edeceğiz. Her biri sadece kendi yeteneklerini değil, aynı zamanda şehirlerini, kültürlerini ve ortak değerlerini temsil ediyor. Burada birinci olanları Balkan bölgesine göndereceğiz. Yurt dışına gezi düzenleyeceğiz. Herkese başarılar."