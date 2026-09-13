Van'da bağımlılıktan kurtulanlar, BAHAR Merkezi'nde hayata yeniden hazırlanacak

Van'da alkol ve madde bağımlılığı tedavisini tamamlayan kişilerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçlayan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi (BAHAR Merkezi) inşa ediliyor.

Sağlık Bakanlığının bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte "Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi" (ÇEMATEM) ile "Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi"nde (AMATEM) arınma tedavileri tamamlanan kişilerin rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi de hedefleniyor.

Bu kapsamda Van Valiliği koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Edremit ilçesinde yaklaşık bir ay önce 4 bin metrekare kapalı alanda 40 yatak kapasiteli BAHAR Merkezi'nin yapımına başlandı.

Tedavi sürecinin ardından kişilerin yeniden madde kullanımına başlamalarının önlenmesinin amaçlandığı merkezde sosyal ve ailevi ilişkilerin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumun desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Merkezde bireysel ve aile danışmanlığının yanı sıra grup çalışmaları, psikoeğitim, sosyal beceri eğitimleri, spor ve sosyokültürel faaliyetler ile el işi çalışmaları gerçekleştirilecek.

"Burası bir hastane değil"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışanlarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede herkese görev düşmekte ama sağlık personeli olarak görevimiz, bu illete bulaşmış kişileri bundan tamamen temizlemek. Bununla ilgili hem Bakanlığımızın hem de Valiliğimizin çalışmaları var. İlimizde bulunan AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerimiz hizmet veriyor. Burada bağımlılığa bulaşmış kişileri, yatarak tedavi altına alıp hem ilaç hem de psikolojik olarak tedavilerini gerçekleştirip daha sonra taburcu ediyorduk fakat taburculuk sonrası yine eski yaşam alanlarına dönüldüğünden dolayı burada verilen tedavilerin başarı oranları hem ilimizde hem de dünya geneli düşük kalıyordu."

Sağlık Bakanlığınca 10 ilde BAHAR merkezlerinin kurulduğunu ifade eden Tosun, "Biz de Bakanlığımızın desteğiyle ve Valiliğimizin koordinasyonunda ilimizde 40 yataklı bir BAHAR Merkezi inşaatına başladık. Tedavi görmüş bağımlı hastalarımızı tedavi sonrası evlerine, ailelerinin yanına göndermeden önce misafir edeceğiz. Burası bir hastane değil onları sosyal yaşama adapte etmek, meslek kazandırmak, hobi elde etmelerini sağlamak ve beyinlerini tamamen boşaltıp bağımlılıktan kurtulabilmeleri için misafir edeceğimiz bir alan." dedi.

"Kentte bağımlılıkla savaşmayı hedefliyoruz"

Merkezde bağımlı bireylerin yeniden sağlıklı ve düzenli yaşama kavuşmalarına katkı sunulacağını vurgulayan Tosun, "Burada hobi bahçeleri, boyahanelerimiz, müzik ve marangoz gibi atölyelerimiz olacak. Önümüzdeki sene projeyi bitirip halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece tedavi görmüş hastalarımızın tedavi başarı oranlarını üst düzeye çekmeyi ve kentte bağımlılıkla savaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA