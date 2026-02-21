Haberler

Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi
Güncelleme:
Erciş ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri, gümrük kaçağı 128 parça eşya ve giysi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarbey Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Bir araçta yapılan aramada, 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem yapıldı.?????

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
