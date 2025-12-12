Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki etabı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun toplam uzunluğu 28 kilometre olan birinci ve üçüncü etaplarını yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Van'ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifletmek ve daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri Van Çevre Yolu Projesi'nin 28 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını belirtti.

Uraloğlu, çevre yolunda ilk aşamada İpekyolu'ndaki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci etabı ve Van-Özalp yolundaki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş yolundaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü etabı trafiğe açacaklarını bildirdi.

Böylece Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik bölümünü vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Uraloğlu, birinci ve üçüncü etapların tamamlanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını, Van'dan çevre yerleşimlere ve sınır kapılarına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, projenin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi önemli sınır kapılarına erişimde de büyük kolaylık sağlayacağına dikkati çekerek, "Kuzey-güney ve doğu-batı yönlü uluslararası güzergahlar, çevre yolu üzerinden daha kısa sürede ve yüksek standartlı yollarla katedilecek." dedi.

"Yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

Çevre yolunun tamamını 41 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"3 kesimden oluşan çevre yolumuz Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet verecek. 41 kilometrenin tamamını hizmete sunduğumuzda seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya inecek. Zamandan 2,4 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 15 bin ton azaltacağız."