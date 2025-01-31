Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şengöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ile "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğraflarını seçen Şengöz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafından yana kullandı.

Şengöz, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" ve Hakan Akgün'ın "Çanakkale'de zaman kırılması", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" ile Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Şengöz, her kategoride güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarını emeklerinden dolayı kutladı.