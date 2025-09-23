Van'a Yeni Soğuk Hava Deposu Yapılacak

Van'da tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla soğuk hava deposu yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van-Erciş kara yolunda yapılması planlanan soğuk hava deposu, 5 bin 660 metrekarelik kapalı olmak üzere 23 bin 946 metrekare alanda inşa edilecek.

Projede, 2 forklift odası, ön soğutma ve şoklama odaları, farklı ebatlarda 17 soğuk muhafaza deposu, teras, toplantı odası, 5 ofis, yemekhane, personel alanı ve sosyal donatılar yer alıyor.

İhale aşamasında olan projenin kısa sürede yapımına başlanacağı belirtildi.