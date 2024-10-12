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Vali Yunus Sezer'den Uzunköprü'ye Ziyaret

Vali Yunus Sezer'den Uzunköprü'ye Ziyaret
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün Kurtbey köyünde kadın kooperatifinin ürünlerini inceledi, köydeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve muhtarlarla bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün Kurtbey köyünü ziyaret etti.

Sezer, köyde kadın kooperatifi üyelerince üretilen ürünleri inceledi, kadınlarla sohbet etti.

Köyde İl Özel İdaresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sezer, köyün kanalizasyon sisteminin tamamının değiştirildiğini ve 22 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını belirtti.

Ardından köy muhtarlarıyla bir araya gelen Sezer, istek ve talepleri dinledi.

Sezer daha sonra 830 dekar arazi üzerine kurulu ceviz bahçesini ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, bereketli bir hasat diledi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

Yerel Haberler Yunus Sezer Uzunköprü Kurtbey Ekonomi Güncel Tarım Kadın Yaşam

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