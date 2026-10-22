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Vali Ustaoğlu, Balıkesir'de 569 projenin bulunduğunu açıkladı.

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Vali Ustaoğlu, Balıkesir'de 569 projenin bulunduğunu açıkladı.
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Balıkesir'de 2026'nın üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Ustaoğlu, Eylül 2026 sonu itibarıyla 569 projenin bulunduğunu, bunların toplam bedelinin 92,69 milyar lira olduğunu belirtti.

Balıkesir'de 2026'nın üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, kurumlar arası koordinasyon ve yerel kalkınma konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca gelecek yılın yatırım teklifleri, alınması öngörülen tedbirler ve projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ustaoğlu, kurumların çalışmalarının takip edilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından koordinasyon toplantılarının önem taşıdığını belirtti.

Eylül 2026 sonu itibarıyla Balıkesir'de 469'u kamu kurumlarına, 100'ü belediyelere ait olmak üzere toplam 569 projenin bulunduğunu bildiren Ustaoğlu, projelerin 78'inin tamamlandığını, 345'inde çalışmaların sürdüğünü, 80'ine henüz başlanmadığını ve 66'sının ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Ustaoğlu, projelerin toplam bedelinin 92,69 milyar lira, 2026 yılı için ayrılan ödeneğin ise 22,80 milyar lira olduğunu belirterek, üçüncü dönem itibarıyla bu ödeneğin 11,57 milyar lirasının harcandığını ifade etti.

Önceki yıllardan gelen harcamalarla birlikte 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamaların 13,14 milyar liraya yükseldiğini anlatan Ustaoğlu, kümülatif harcama tutarının ise 24,71 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Yatırımların planlanan takvime uygun tamamlanması için kurumlar arasında koordinasyon ve bilgi akışının önemine dikkati çeken Ustaoğlu, projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların gerekli çabayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, kurum temsilcilerinin planlanan, devam eden ve tamamlanan projelere ilişkin sunumlarının ardından yapılan değerlendirmeler ve kurumlar arası görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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