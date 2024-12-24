Vali Rahmi Doğan'dan Adapazarı Esnafına Ziyaret

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Doğan, esnafın ve halkın ihtiyaçlarını yakından görmek ve daha güçlü bir bağ kurmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinlediğini, her zaman onların yanlarında olduğunu kaydetti.

Esnaf ve vatandaşların görüşlerini alarak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Doğan, "Esnaf ve halkımızla iç içe olmak bizlere büyük güç veriyor." ifadesini kullandı.

Bu tür ziyaretlerin, kentin kalkınmasına katkı sağlamak ve halkın güvenini pekiştirmek adına büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

İlçe esnafı da Vali Doğan'ın desteklerinin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade etti.