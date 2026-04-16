Vali Muammer Güler Stadı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Vali Muammer Güler Stadı'nda belediye tarafından başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Vali Muammer Güler Stadı'nda çalışan belediye ekipleri, tribün, soyunma odaları ve sahayı yeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

Kocasinan Şimşek spor'un Bölgesel Amatör Lig'de kenti en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlkokul çağından itibaren gençlerimizi sadece futbol ile değil, milli ve manevi değerlerle de donatıyoruz. Amacımız burayı bir spor eğitim merkezi haline getirmek ve gençlerimizin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek."