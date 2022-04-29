Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü'nden Vali Gürel'e ziyaret - Haberler

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Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü'nden Vali Gürel'e ziyaret

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü'nden Vali Gürel'e ziyaret

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erol Sütcü, ziyarette, kentte oynanan müsabakalarda kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olan Vali Gürel'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Takımın Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne çıkmasının çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Gürel de "Süper Lig'de de başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizlere bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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