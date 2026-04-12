Vali Gül, Çatalca'da 'Tohum Temini Töreni'ne katıldı

ÇATALCA'da düzenlenen 'Çeltik- Ayçiçeği- Silajlık Mısır- Barbunya Tohum Temini Töreni'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İklimler değişiyor, mevsimler değişiyor, ürünlerin çeşitliliği değişiyor. 10, 20, 30 yıl önce çoğu bölgede ektiğimiz ürünlerden aldığımız verimleri şimdi alamıyor olabiliriz. Aynı şekilde, hiç ekilmeyen ürünler artık farklı bölgelerde üretilmeye başlanabilir" dedi.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çatalca'da düzenlenen 'Çeltik- Ayçiçeği- Silajlık Mısır- Barbunya Tohum Temini Töreni' İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Vali Gül'ün yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Tohum Desteğinden yararlanan Çiftçi İsmail Akyıldız ve vatandaşlar katıldı. Sürdürülebilirlik, yerli üretimin desteklenmesi ve atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile, çiftçilere tohum desteği sağlandı. İstanbul Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bütçe kapsamında Tohum Temini Töreni ile İstanbul genelinde bin 58 çiftçiye, 49 bin 741 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 84 bin 338 kg tohum dağıtıldı. Çatalca'da 323 çiftçiye, 15 bin 494 dekar alanda uygulanmak üzere 57 bin 890 kilogram çeltik tohumu, 4 bin 500 kilogram ayçiçeği tohumu, 3 bin 276 kilogram silajlık mısır ve 800 kilogram barbunya tohumu dağıtıldı. Çatalca Ormanlı Mahallesi muhtarı Sevinç Köse, Vali Davut Gül'e Çatalca Ormanlı pirincini takdim etti. Temsili Tohum temini için çiftçilerin sahneye gelmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

'İHA-SİHA YAPMAK ÖNEMLİYSE KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ ÜRETMEMİZ DE EN AZ ONLAR KADAR ÖNEMLİ'

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Son 10 yılı gözümüzde canlandırdığımızda; deprem, pandemi, çevremizdeki savaş, savaşlar daha doğrusu dünyadaki üretim zincirinin, tüketim zincirinin kırılması, uluslararası krizler bize şunu gösterdi. Tarım stratejik sektörlerden bir tanesi. Nasıl bizim için savaş uçağı yapmak, nasıl bizim için uçak gemisi yapmak, nasıl bizim için İHA-SİHA yapmak önemliyse; kendi ürünümüzü üretmemiz, kendimize yetebilecek ürünleri muhafaza etmemiz de en az onlar kadar önemli" dedi.

30 YIL ÖNCE EKTİĞİMİZ ÜRÜNLERDEN ALDIĞIMIZ VERİMLERİ ŞİMDİ ALAMIYOR OLABİLİRİZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzun 16 milyon nüfusu var. Tarım Bakanlığımız, İl Müdürümüzün anlattığı gibi Türkiye'nin her tarafında yaptığı teşviklerle tarımı ayakta tutmaya çalışıyor. İklimler değişiyor, mevsimler değişiyor, ürünlerin çeşitliliği değişiyor. 10, 20, 30 yıl önce çoğu bölgede ektiğimiz ürünlerden aldığımız verimleri şimdi alamıyor olabiliriz. Aynı şekilde, hiç ekilmeyen ürünler artık farklı bölgelerde üretilmeye başlanabilir. Akdeniz'de üretilen bir ürün Karadeniz'de üretilmeye başlanabilir. Akdeniz'de üretilen bir ürün artık ekonomik olarak çiftçilerimizi tatmin etmiyor olabilir. İşte burada Tarım Bakanlığımızın bu işi koordine etmesi; 'Çatalca'da şunu ekelim, Silivri'de bunu dikelim' demesinin mantığı bunu gerektiriyor. Verdiğimiz tohumu belki hiç vermesek çiftçilerimiz bunu yine ekecek. Bu başka bir şey. Ama devletin bu işe sahip çıkması, sizin üretiminizde işin bir ucundan tutması, maliyetleri olabildiğince azaltmaya gayret etmesi, az ya da çok maliyetlerinize bir katkı sunması aslında stratejik olarak belirlenen, tarım sektörüne devletimizin, hükümetimizin sadece sözle değil fiilen de sahip çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ÇATALCA'MIZA KIRSALDAKİ KÖYLERİMİZE ÇEŞİTLİ PROJELER UYGULAYACAĞIZ'

Vali Gül, "Muhtarlar toplantısında muhtarlarımız bilirler şunu konuşmuştuk. Seda Vekilimiz, Valiliğimize bir kaynak oluşturdu, bu kaynakla da Çatalca'mıza, Silivri'mize, kırsaldaki köylerimize çeşitli projeler uygulayacağız. Bunları saydık. Anaokulu ihtiyacınız varsa yapacağız. Kreşe ihtiyacınız varsa yapacağız. 4-6 yaş Kuran kursuna ihtiyacınız varsa yapacağız. Yarım kalmış caminiz ya da sosyal tesisiniz varsa tamamlayacağız. Kütüphaneye ihtiyacınız varsa tamamlayacağız. Kapalı spor salonu istiyorsanız, arsanız varsa, problemi yoksa yapacağız. Halı saha ihtiyacınız varsa, arsanız varsa yapacağız. Tarıma tohum anlamında destek vereceğiz dedik ve bunları sırayla saydık. Bugün yine vekilimizle birlikte, İl Müdürümüzün yaptığı bu koordinasyonda, bu organizasyonda 1,5-2 ay önce konuştuklarımızı fiilen yerine getirmiş olarak karşınıza çıktık" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN EMEĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Şu anda işlenen tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 85'i İstanbul'da kayıtlı durumda. Biz bunu tamamıyla kayıt altına alarak hak etmiş olduğunuz destekleri zamanında sizinle buluşturmak istiyoruz. Bizler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; Valimizin, Bakanımızın riyasetinde, Cumhurbaşkanımızın emirlerinde çiftçilerimizin emeğini güçlendirmeye ve üretimlerini her adımda desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HEM ÇATALCA'YA HEM SİLİVRİ'YE ÇOK GÜZEL MÜJDELERLE GELECEĞİZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, "Bu dönemlerde, böyle sıkıntılı zamanlarda geçen sene neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Tamam, belki Çatalca en az etkilenen ilçelerden bir tanesiydi. Ama Malatya'da kayısılar vs. 'TARSİM' tarım sigortası ve bu kadar da kolaylaştırdıktan sonra çok önemli bir sigorta. Lütfen bundan geri durmayın. Lütfen devletin sizi koruduğu kadar bizler de hep beraber birbirimizi koruyalım, bu çok önemli. Çatalcamızın emrindeyiz. Ramazan ayı içinde iftarlarda da bir araya geldiğimizde biz Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la da görüştük. Onunla alakalı çalışma da yapılıyor. Hem Çatalca'ya hem Silivri'ye çok çok güzel müjdelerle geleceğiz. TOKİ ile alakalı da müjdeyi verebiliriz belki. TOKİ de bu yapılacak olan sosyal konutların bir kısmını Çatalca'mızda yapacak. Bu da bizim için çok önemli bir değer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı