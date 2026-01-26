Doğaya yem bırakıp karda rafting yaptılar

ERZURUM Macera Off-Road Spor Kulübü üyeleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan keklikler için yem bıraktı. Vali Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı yemleme işlemi sonrası 4x4 araçlarıyla yer yer yarım metreyi geçen karla kaplı araziyi aşan maceracılar, rafting heyecanı yaşadı.

Macera Off-Road Kulübü üyeleri, Erzurum'da toplandıktan sonra araçlarıyla Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi yaylasına hareket etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı grup, yayla yolculuğu sırasında yer yer 50 santimetreyi bulan kara saplanan araçları kurtarmak için mücadele etti. Vali Çiftçi, kürekle kar temizleyerek kurtarma çalışmasına destek verdi. Adrenalin dolu bir yolculuk sonrası Söğütlü Yaylası'na ulaşan Vali Çiftçi ve maceracılar, bölgede yoğunlukla görülen keklikler için uygun alanlara yem bıraktı.

KARDA RAFTİNG

Yaban hayata yem desteğinin ardından araçlarına binen grup, Söğütlü Göleti bölgesine hareket etti. 4x4 araçlarıyla zorlu araziyi geçen kulüp üyeleri, şişirdikleri botla karda rafting yaptı. Vali Çiftçi, Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ve kulüp üyeleriyle raftingin keyfini çıkardı.

Rafting sonrası konuşan Vali Mustafa Çiftçi, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nin yaylasında botla kar raftingi yaptık. Amacımız Erzurum'da sadece kayak sporu değil, her türlü kış sporunun yapılabildiğin göstermek ve ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak" dedi.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş da kar safarisi, rafting ve macera sporları yapmak isteyenleri Erzurum'a davet etti.

KAZA HAFİF ATLATILDI

Mangal ve semaverde çay molası sonrası raftinge devam eden kulüp üyeleri küçük bir kaza atlattı. Gölün çevresindeki tepenin zirvesine çıkarılan bota Vali Çiftçi, kulüp başkan Toptaş ile bir kulüp üyesi iki kişi bindi. Zirveden inmeye başlayan botun karın kapattığı sete çarpınca Toptaş ile kulüp üyesi savrularak düştü. Vali Çiftçi, botta kalarak inmeyi başardı.

TÜRK BAYRAKLI FİNAL

Macera Off-Road kulübü üyeleri etkinliklerinde geleneksel hale getirdikleri Türk Bayrağı açmayı rafting sonrası karlı arazide sürdürdü. Vali Çiftçi ve kulüp üyeleri etkinlik finalinde bayrak açıp saygı duruşunda bulundu.