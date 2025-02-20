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Vali Çiçekli, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Vali Çiçekli, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi ve başarılı sporcuların yanı sıra antrenörlerini de tebrik etti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

İl Özel İdare Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri, Karaman Valisi Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Çiçekli, ulusal ve uluslararası müsabakalarında derece elde eden sporcuları tebrik ederek kendileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Karaman'ın yetenekli sporcular yetiştirmeyi sürdürdüğünü aktaran Çiçekli, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışarak büyük başarılara imza attığını, sporcuların başarısında emeği geçen antrenörleri de tebrik etti.

Çiçekli, başarılı sporcuları ve antrönerlerini ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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