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İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamusal kaynağın doğru kullanılması ve kurumlar arası koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı. 27,5 milyar lira bedelli 420 projenin yürütüldüğünü belirten Vali, harcamalarda sorumluluktan taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kamusal kaynağın doğru şekilde kullanılması için kurumlar arası koordineli çalışmaya dikkati çekti.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Özel İdare Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Vali Tülay Baydar Bilgihan, kurumlar arası koordineli çalışmalarla sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Burdur'da 27,5 milyar lira bedelli 420 proje yürütüldüğünü anlatan Vali Bilgihan, "Her şeyden önce kamu kaynağını yönetiyoruz. Ailemizden gelen mirası yönetmiyoruz. O yüzden yaptığımız işin, aldığımız sorumluluğun gereği olarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını, 82 milyonun hakkını, doğmamış yavruların hakkını koruyarak gelecek nesillere bir borç olduğunu da bilerek harcamalıyız. Kamusal kaynağın doğru şekilde kullanılması noktasındaki sorumluluktan lütfen taviz vermeyelim" diye konuştu.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, şunları söyledi: "Afaki, birilerinin istediği, hayal kurduğu işleri değil, gerçekçi, toplumsal karşılığı olan kamu hizmetinde insanların, 'Allah razı olsun, ne güzel bu hizmeti çözmüşler, sorunu gidermişler, kamu görevlileri ne güzel karar vermişler' diyebilecekleri hizmetlerin ve çalışmaların altına imza atalım. Şahsi şirket idare etmiyoruz, babamızdan kalan parayı yönetmiyoruz. Kamu hizmeti yürüten bizlerin her seferinde bunu hatırlaması, her çalışmada bunu aklına getirmesi ve bu düsturla da hareket etmesi gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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