Vali Aydoğdu, Derece Elde Eden Sporcularla Buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcularla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 18 branşta dünyada ve Türkiye'de derece elde eden kentteki sporcularla İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'ndeki buluşmasında, sporcuların şehrin umudunu, geleceğini ve kararlılığını temsil ettiğini söyledi.

Kentte sporcuların son yıllardaki başarılarından dolayı gururlandığını ifade eden Aydoğdu şunları kaydetti:

"Bu başarıların arkasında antrenörlerimizin emeği, gençlerimizin alın teri ve ailelerinizin duaları var. Her bir madalya bu şehrin kalbine asılmış onur nişanesidir. Erzincan'ı yalnız doğasıyla, tarihiyle değil, sporcusuyla, genciyle, değerleriyle de büyütmek istiyoruz. Bugün 'Değer Erzincan' projesiyle yetenekleri keşfediyoruz. Belki köyünde top peşinde koşan bir çocuk, belki spor salonunun köşesinde ilk adımlarını atan bir genç, yarının inşallah şampiyonu olacak. Bu projeyle şehrimizin katma değerini yükseltiyor, Erzincan'ı bir sporcu fabrikası haline getiriyoruz."

Erzincan'ın yetenek testinde, okul sporlarında ve nüfusa oranla madalya sayısında 2024'te Türkiye 1'incisi olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Unutmayın spor yalnızca kas gücü değil, irade, gönül, karakter gücüdür. Toplam 18 branşta 2024'ün başından bugüne kadar biz 1 dünya 2'nciliği, 3 dünya 3'üncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu, 6 Avrupa 3'üncülüğü, 2 olimpiyat puan müsabaka 1'inciliği, 51 Türkiye 1'inciliği, 33 Türkiye 2'nciliği, 57 Türkiye 3'üncülüğü olmak üzere toplam 182 kişi ödül kazanmıştır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ayrıca, Anadolu Yıldızlar Ligi 2025 sezonunda futbolda Türkiye 3'üncülüğü, badmintonda Türkiye 4'üncülüğü, Yüzme Ferdi Türkiye 1'inciliği ile geçlerimiz derece almıştır." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, vali yardımcıları, sporcu ve antrenörler katıldı.