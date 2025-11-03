Haberler

Vali Abdulaziz Aydın, Mengen'de Cami Açılışına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mengen ilçesindeki Değirmenyanı Camisi'nin açılışına katılan Vali Aydın, camilerin toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği alanlar olduğunu vurguladı. Açılış sonrasında Kıbrıs gazisi Lütfü Aydoğdu'yu ziyaret eden Aydın, ayrıca Köprübaşı Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu.

Vali Abdulaziz Aydın, Mengen ilçesinde Değirmenyanı Camisi'nin açılışına katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Köprübaşı köyü halkı ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu yapılan caminin açılış programında Kur'an- Kerim okundu.

Vali Aydın, burada, camilerin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği alanlar olduğunu belirtti.

Camilerin gönülleri buluşturduğunu aktaran Aydın, "Camiler, manevi değerlerimizin yaşatıldığı müstesna yerlerdir. İnşallah bu güzel eser, köyümüzün manevi hayatına ışık tutacak. Rabbim bu mübarek mabedi, birlik, beraberlik ve huzurun daim olduğu bir gönül durağı kılsın." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından cami, dualarla ibadete açıldı.

Törene, Kaymakam Sercan Yıldız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, köy muhtarı Halit Akkaya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın, Kıbrıs gazisi Lütfü Aydoğdu'yu ziyaret etti

Vali Aydın ve beraberindeki heyet, Köprübaşı köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Lütfü Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Gaziyle sohbet eden Aydın, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, Köprübaşı Barajı ve HES'te inceleme yaptı

Vali Aydın, Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, tesisin, hem enerji üretimiyle hem de taşkın riskini azaltmasıyla bölge için önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Aydın, tesis çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Trump'ın keyfini kaçıracak anket

Bu anket Trump'ın keyfini epey kaçıracak
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.