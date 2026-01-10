Haberler

Mazbut vakıf mülküyle ilgili iddialara VGM'den yalanlama

Mazbut vakıf mülküyle ilgili iddialara VGM'den yalanlama
Güncelleme:
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş.'ye kiralanan vakıf mülküne dair kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Kiracı şirketin eksik kira ödemesi yaptığı tespit edildi ve toplam 192 milyon lira tahsil edildi.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü (VGM), Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş.'ye kiralanan mazbut vakıf mülküne ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş.'ye kiralanan mazbut vakıf mülküne ilişkin kamuoyuna yansıyan yalan iddialar hakkında açıklama yapma gereği görülmüştür. İddialara ilişkin haberde yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, söz konusu taşınmazın mülkiyetine ilişkin olarak da "Gazi Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Vakfı'na ait taşınmazın kiracılık hakları Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş. uhdesindedir" ifadelerine yer verildi.

Kiraya ilişkin inceleme sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kiracı şirketin eksik kira ödemesi yaptığı tespit edilmiştir. Oluşan zararın tahsil edilmesi amacıyla ilgili şirketten geriye dönük 152 milyon 920 bin 616 lirası ana para olmak üzere toplam 192 milyon 640 bin 826 lira resmi kanallar aracılığıyla tahsil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelir olarak kaydedilmiştir" denildi.

Kira bedelinin güncellendiği belirtilen açıklamada, "Düzenlenen müfettiş raporu sonrasında ilgili taşınmazın yıllık kirası 8 milyon 716 bin 164 lira 54 kuruş iken şirket cirosuna endekslenmiş ve yıllık asgari 1 milyon 200 bin ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kira ödemelerinin düzenli şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü banka hesapları aracılığıyla tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
