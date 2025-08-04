Vakfıkebir'e Yeni Kent Parkı Projesi

Vakfıkebir'de, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Kent Parkı Projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, içerisinde pazaryeri ve otopark projesinin de yer aldığı Kent Parkı'nın ilçeye ekonomik ve sosyal olarak canlılık getireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin esnafa modern bir çalışma alanı sunacağını ifade etti.

Vatandaşların hijyenik ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabileceğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Kapalı otoparkı, tezgah düzeni ve ticari dükkanlarıyla Vakfıkebir'in merkezine değer katacak bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Sadece beton değil, yeşilin ve sosyal alanların da şehre kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Vakfıkebir Kent Parkı yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve dinlenme bölgeleriyle her yaştan vatandaşımıza hitap edecek. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçireceği, gençlerin spor yapabileceği, doğayla iç içe bir alan oluşturuyoruz."