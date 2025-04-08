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Uzundere'de Seralarda Üretim Sezonu Başladı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının ardından seralarda üretim yeniden başladı. Bu yıl soğan, roka ve tere üretimine ağırlık verilecek.

Uzundere'de seralarda üretim yeniden başladı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Doğu Anadolu'nun en büyük seralarından birinde üretim sezonu başladı.

Seralarda bu yıl soğan, roka ve tere üretimine ağırlık verildi. Üretici Aslan Olgun, geçtiğimiz kış aylarında seraların yoğun kar yağışı ve fırtınadan zarar gördüğünü belirterek, bu nedenle üretime geç başladıklarını ifade etti. Aslan Olgun, "Tüm zorluklara rağmen üretime tam gaz devam ediyoruz" diyerek süreci hızla toparladıklarını ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde yetiştirildiğini vurguladı.

Bölge ekonomisine katkı sunan bu seralar, aynı zamanda taze sebze ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol oynuyor. Olgun, yaz sezonuyla birlikte ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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