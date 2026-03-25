Haberler

Üsküdar'da spor salonunda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'daki bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası spor salonuna itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acıbadem Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle dumanla kaplanan salonda spor yapanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan bir spor salonu çalışanını kurtardı.

Dumandan etkilenen çalışan, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, spor salonunda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

Milli yıldızımızın lüks garajına bakın