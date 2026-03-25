Üsküdar'da spor salonunda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Üsküdar'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle dumanla kaplanan salonda spor yapanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan bir spor salonu çalışanını kurtardı.

Dumandan etkilenen çalışan, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, spor salonunda hasara yol açtı.