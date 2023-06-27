Uşak'ta Yangın: 89 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yangının sebebi oksijen konsantratörünün patlaması olabilir.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Uluyayla köyünde müstakil bir evde çıkan yangına itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen Selim Günay'ın (89) hayatını kaybettiğini belirledi.

Günay'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evdeki inceleme sonucu yangının Günay'ın solunum tedavisi için kullandığı oksijen konsantratörünün patlaması sebebiyle çıkmış olabileceği belirtildi.