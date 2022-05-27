Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale ediyor. Fabrikanın arka bölümdeki çatı kısımlarına ise beton mikserleriyle su atılıyor.

Uşak Valisi Turan Ergün yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'dan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, dumandan etkilenen 3 itfaiye görevlisinin hastaneye kaldırıldığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, "Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız, can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi." diye konuştu.